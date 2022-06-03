В селе Катюжанка в Киевской области чудом пережила оккупацию 13-летняя Дарья.

Как сообщили в полиции Киевской области, она притворялась мертвой, чтобы российские военные ее не расстреляли.

Там отметили, что в конце февраля 2022 года российская колонна зашла в село. Тогда девочка и ее родные пытались проехать домой с соседней улицы, когда оккупанты открыли огонь по машине. Автомобиль загорелся, отец Дарьи и его жена погибли на месте.

Девочка пыталась убежать, но военные пустили автоматную очередь и тяжело ранили ее в руку и бедро. Истекая кровью, Дарья спряталась и притворилась мертвой, чем и спасла себе жизнь.

Напомним, оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете: фото и подробности последствий.

Как сообщала Politeka, глава Киевской ОВА показал реальную ситуацию на границе с Беларусью.

Также Politeka писала, пустят ли людей на пляжи столицы.