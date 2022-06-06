В метрополитене Киева будет сокращен интервал движения поездов. Кроме того, в КГГА обратили внимание, что график работы метро может оперативно меняться.

Так, в часы пик интервал движения поездов составит 4-5 минут, а в обычное время – до 8-10 минут. Подземные станции метро продолжают выполнять функцию укрытия.

"В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в часы пик, в межпиковые – до 8-10 минут. Также заработают вторые вестибюли на станциях "Дарница" и "Выдубичи". На станциях "Осокорки" и "Лесная" работа вестибюлей будет изменена", – рассказали в КГГА.

Таким образом движение киевского метро будет осуществляться:

красная линия – от станции "Академгородок" до станции "Лесная";

синяя линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

В пресс-службе также добавили, что поезда не останавливаются на станциях "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Майдан Незалежности". Также закрыт пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности".

Напомним, что российские ракеты ударили по Киеву, стала известна цель обстрела.

Как Politeka сообщала, новые правила и ограничения вводятся в Киеве со 2 июня.

Также Politeka писала, оккупанты пытались прорваться в Киев на вертолете.







