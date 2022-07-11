С самого утра в Киеве ощущается запах гари, что может вызвать беспокойство жителей столицы.

Однако, как заверили в ГСЧС Украины, в столице спокойно и серьезных пожаров не наблюдается.

«На севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы. Показатели воздуха в пределах нормы. Если вы до сих пор чувствуете запах гари - закройте плотно окна и двери, пока запах рассеется, и только после этого открывайте», - призвали в ГСЧС.

Между тем, КГГА призвала некоторых киевлян ограничить прогулки.

В Киеве сегодня был зафиксирован средний уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу. Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха – 52 (средний уровень загрязненности). По просп. Правды, 64-Г – 56.

«Учитывая состояние воздуха на правом берегу, люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, могут испытывать незначительный дискомфорт. Таким группам населения рекомендуется временно ограничить прогулки. В целом угрозы здоровью нет", - подчеркнули в КГГА.

Напомним, в Киеве полицейские задержали циничного негодяя – его жертвами становились пенсионерки.

Также сообщалось, что под Бучей был задержан предатель.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабном ЧП в Киеве – из-под земли забил гейзер воды с грязью.