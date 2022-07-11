Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
«Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. При сильном ветре следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто», - подчеркивают в КГГА.
Также сообщается, что во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".
В общей сложности коммунальная корпорация имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.
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Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что над Украиной сойдутся циклон и антициклон.
Также сообщалось, что Киев затянуло гарью: появилось предупреждение спасателей и КГГА.
Кроме того Politeka.net писала о коммунальном ЧП в Киеве.