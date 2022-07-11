Однак, як запевнили в ДСНС України, у столиці спокійно та серйозних пожеж не спостерігається.
«На півночі області у Новій Греблі, Бородянської ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму у бік столиці. Показники повітря в межах норми. Якщо ви ще досі відчуваєте запах гару - зачиніть щільно вікна та двері, доки запах розсіється, і тільки після цього відчиняйте», - закликали у ДСНС.
Тим часом КМДА закликала деяких киян обмежити прогулянки.
Так, повідомляється, що у Києві сьогодні був зафіксований середній рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості). На просп. Правди, 64-Г – 56.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Вдягнув на себе форму ЗСУ: фаната лукашенка вигнали з Ради, кадри
"Одеса буде однією з перших цілей": в Інституті вивчення війни попередили про новий наступ, назвавши терміни
Масштабна аварія сталася на залізниці в рф, розкрито несподівану причину: кадри з місця
"Скільки разів ми просили закрити небо": мама 4-річної Лізи прийшла до тями і поділилася горем
«Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, можуть відчувати незначний дискомфорт. Таким групам населення рекомендується тимчасово обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров’я немає", - підкреслили в КМДА.
Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали цинічного негідника - його жертвами ставали пенсіонерки.
Також повідомлялося, що під Бучею затримали зрадника.
Крім того, Politeka.net писала про масштабну НП у Києві - з-під землі забив гейзер води з брудом.