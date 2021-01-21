У Київській області кинули напризволяще собак, правозахисники просять вжити заходів

Зокрема, стало відомо, що після закриття виправної колонії №85 в Бучі частина службових собак не були переведені в інші установи, а залишилися там - на вулиці.

Про це розповіла волонтер Ірина Мурга в інтерв'ю для Обозревателя.

За її словами, собак годують співробітники колонії, але найближчим часом може виникнути проблема з харчуванням через те, що запасів їжі майже немає.

"Ми змогли замовити їм корм і чекаємо його з дня на день. Зараз тварини в хорошому стані, за ними є догляд. Ми переживаємо про їх подальшу долю", - зазначила Мурга.

У прес-службі Державної кримінально-виконавчій служби повідомили, що у зв'язку з консервацією колонії була проведена процедура перевірки придатності службових собак до подальшої роботи. З них 19 були вибраковані.



"Тих, що залишилися заберуть до 26 січня співробітники даної установи – вони також написали заяви. Це їхні особисті собаки, яких вони там ростили, годували і тренували. Всі інші тварини, придатні до служби, вже переведені в різні місця і на території колонії їх немає", - уточнили в прес-службі Державної кримінально-виконавчої служби.

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