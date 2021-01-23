Київ знову потрапив до рейтингу 20-ти міст найбільш забруднених столиць по повітрю
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на дані ресурсу Iqair., Київ посів 18 місце 23 січня.
Індекс забруднення повітря в столиці перевищує норму в три рази. Трійку лідерів очолюють Індія, Пакистан і Бангладеш.
При цьому рівень забруднення повітря в місті описувався як шкідливий. Про значне забруднення повітря в столиці України свідчить також інтерактивна карта.
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Як свідчать дані датчиків якості повітря в місті Київ в районі Подолу індекс якості повітря становить 153, що перевищує норму і має червоний рівень небезпеки. Це може викликати значний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Крім того, індекс якості повітря (AQI) - 156 зафіксували на Борщагівці. Це може викликати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.
Варто зазначити, що забруднення повітря — відбувається, коли в атмосферу Землі потрапляють шкідливі або надлишкові кількості речовин, включаючи гази (такі як діоксид вуглецю, монооксид вуглецю, діоксид сірки, оксиди азоту, метан і хлорфторвуглеці), частки (як органічні, так і неорганічні) і біологічні молекули. Це може викликати захворювання, алергію і навіть смерть.
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Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.