Під Києвом чоловік влаштував небезпечні "розваги" для своєї дитини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Дзеркало Обухова" у соцмережі.

Так, в мережі з'явилось фото, як в Обухові Київської області чоловік вивів дитину на крихкий лід на ковзанах. При цьому в області вже доволі довго утримується плюсова температура, тож крига на поверхні озера вже активно тане, через що такі катання точно не можна назвати безпечними.

"На дворі +8, а оцей мужик дитину на ковзанах вчить кататись по озеру по воді. У мене був шок. Чи то я нервова, чи то з мужиком щось не так? Що ви думаєте?" - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі розкритикували чоловіка за таке безвідповідальне ставлення до власної дитини, однак "перепало" і автору поста - мовляв, зауваження треба було робити на місці.

"Коли це бачили, не потрібно було стидатись - зробити зауваження, щоб нічого не сталося потім", "От я не розумію такі пости! Що ми зробимо? По фото прочитаємо закляття, щоб більше такого не робив?! Розумію, що цей дядькл явно неадекватно мислить, але треба вирішувати щось на місці", "Для цього випадку існує муніципальна варта, яка повинна за цим слідкувати", - пишуть у коментарях.

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