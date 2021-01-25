Під Києвом дитина провалилася під льод на водоймі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, до поліції звернулася небайдужа жінка та повідомила, що на території Київського водосховища дитина провалилася під кригу.

На місце події виїхала група реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції. Однак дівчинка змогла самотужки вибратися з крижаної води на бетонну споруду біля маяка ще до приїзду правоохоронців.

Прибувши на територію гідроелектростанції, де знаходилось дитина, її одразу ж відправили грітися у службове авто поліції.

Зазначається, що 11-річна школярка пояснила правоохоронцям, що відпросилася у мами погуляти біля водосховища, поки та була в магазині.

Запевнившись, що здоров’ю дівчинки нічого не загрожує, її разом з мамою відвезли додому.

"Шановні батьки! Не залишайте своїх дітей без нагляду та не будьте байдужими до інших дітей, які перебувають на вулицях, біля водойм, вокзалах та в інших громадських місцях без супроводу дорослих. Чужих дітей не буває! Дитяча безпека залежить тільки від дорослих!" - звернулись поліцейські до громадян.

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