У Києві ринок почав перетворюватись на звалище зіпсованих продуктів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, в українській столиці на ринку влаштували звалище продуктів, які встигли зіпсуватись, так і не розпродавшись.

Відповідне відео зняли на ринку "Столичний". Кияни впевнені, що причиною псування продуктів стали надмірно високі ціни на низ - мовляв, якби вартість овочів, фруктів, риби і т.д. була більш адекватною, їх би розкупили, і не довелось би викидати на смітник.

"Ринок Столичний перетворюється в смітник із зіпсованих фруктів, овочів, м'яса і риби. А все через непомірні ціни", - йдеться в підписі до відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, як люди цілими ящиками викидають на смітник зіпсовані продукти.

Раніше повідомлялось про аналогічну ситуацію на Столичному ринку після новорічних свят. Тоді на смітник викидали зіпсовані мандарини, які так і не встигли продати за свята.

"Ну, що, побарижили на новорічні свята? Трохи скинули б ціну, і все би продалося. Але, ні, нехай краще згниє! У дитячий будинок би віддали, чи що?" - обурювались очевидці.

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