У мережі з'явилися дивовижні знімки старого Києва

Зокрема, у 1916 році фотограф відправився у плавання на пароплаві "Головачов" з Києва до Межигір'я. Під час своєї поїздки він відобразив види стародавнього міста.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Олександр Василенко. Він уточнив, що знімки були зроблені влітку.

На знімках можна побачити, як 105 років тому виглядали Труханів острів, зруйнований в 1920 році 776-метровий Миколаївський Ланцюговий міст, який знаходився навпроти Аскольдової могили.

Також на фото зображені поділ, Затока Наталка на Оболоні і місцевість неподалік нинішньої станції метро "Почайна".

Користувачі Мережі подякували за публікацію цих старих знімків і написали безліч компліментів, вихваляючи майстерність фотографа. Крім того, багато хто захоплювався пейзажами, порівнюючи вид пам'ятних місць 1916 року, з сучасним Києвом.

"Дуже цікаво велике спасибі", "Небо не змінилося", " Дніпро чудовий був, є і, сподіваємося, залишиться. Спасибі", "чудові фото і якість вражає", "Респект величезний за ваші публікації", " чудові фото! Дякую!", "Не впізнати Київ, він був затишніше".

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