У мережі з'явилися дивовижні знімки старого Києва
Зокрема, у 1916 році фотограф відправився у плавання на пароплаві "Головачов" з Києва до Межигір'я. Під час своєї поїздки він відобразив види стародавнього міста.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Олександр Василенко. Він уточнив, що знімки були зроблені влітку.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Горе прийшло в сім'ю Насті Каменських і Потапа, перші подробиці і кадри: "Світла пам'ять..."
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Дженніфер Лопес на пляжі ще раз довела, що над нею не владний час: "Як і раніше дівчинка"
Біда трапилася з Нікітюк на Мальдівах, телеведуча благає про допомогу: "Будь ласка..."
На знімках можна побачити, як 105 років тому виглядали Труханів острів, зруйнований в 1920 році 776-метровий Миколаївський Ланцюговий міст, який знаходився навпроти Аскольдової могили.
Також на фото зображені поділ, Затока Наталка на Оболоні і місцевість неподалік нинішньої станції метро "Почайна".
Користувачі Мережі подякували за публікацію цих старих знімків і написали безліч компліментів, вихваляючи майстерність фотографа. Крім того, багато хто захоплювався пейзажами, порівнюючи вид пам'ятних місць 1916 року, з сучасним Києвом.
"Дуже цікаво велике спасибі", "Небо не змінилося", " Дніпро чудовий був, є і, сподіваємося, залишиться. Спасибі", "чудові фото і якість вражає", "Респект величезний за ваші публікації", " чудові фото! Дякую!", "Не впізнати Київ, він був затишніше".
Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.