Пошуки тривають другий день

Під Києвом намагають відшукати чоловіка, який поїхав рибалити і зник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, за даними рятувальників, сьогодні, 26 січня, станом на 12.00 тривають пошуки рибалки, який зник 25 січня в акваторії річки Малий Супій.

Як розповіла дружина чоловікА, 25 січня о четвертій годині ранку він поїхав на риболовлю та до вечера так і не повернувся.

Машину рибалки знайшли на березі річки між селами Дзюбівка та Черкасівка, а його телефон не відповідає.

До рятувальних робіт наразі залучено 35 чоловік та 2 одиниці техніки. Рятувальники працюють з місцевим населенням та громадською організацією "Воїни світла".

Для пошуків також використали квадрокоптер, завдяки якому на кризі вдалося виявити особисті речі рибалки. На місці працюють фахівці водолазної групи.

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