У Києві на батьків склали адмінпротокол після того, як їхня дитина провалилася під лід

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, киянин повідомив у поліцію про те, що на вулиці Прирічній під лід провалилась дитина. На місце події терміново виїхали рятувальники, лікарі та поліція.

Очевидець розповів правоохоронцям, що близько шостої години вечора вони зі знайомим прогулювався біля річки, аж раптом почули дитячий плач та крик про допомогу. Чоловіки помітили хлопчика приблизно за 25 метрів від берега. Кияни побігли до бази відпочинку, що знаходиться неподалік, взяли там рятувальний круг та кинули його підлітку.

Чоловіки постійно розмовляли з дитиною до приїзду рятівників. Крихкий лід не витримав, та хлопчик провалився у воду. Через кілька хвилин на місце події прибули рятівники та витягли підлітка з крижаної води.

Лікарі оглянули потерпілого та встановили діагноз - переохолодження. Його відправили у медзаклад, а потім відпустили додому.

Наразі співробітники ювенальної поліції провели з 12-річним хлопчиком та його батьками профілактичну бесіду відносно прогулянок біля водойм.

Крім того, в поліції повідомили, що на маму склали адміністративний протокол про невиконання обов'язків щодо виховання дітей за статтею 184 КупАп.

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людей терміново госпіталізували.

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