В Україні заплановано оновлення тарифів на проїзд у громадському транспорті
Перевізники не виключають, що вартість проїзду в метро Києва може зрости до 16-20 гривень за поїздку.
Джерела в столичній владі відповіли, що тарифи поки планують тримати "в узді", так як це питання "дуже великої політики", пишуть Vesti.
"Зараз обговорюють тариф на рівні 16-20 грн. Але ця тема слизька, ніхто її вголос не озвучить", - розповіло анонімне джерело видання.
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Крім того, він додав, що на такий непопулярний крок зараз ніхто не піде, а транспорт продовжуватимуть дотувати, а кошти на пільговиків виділятимуть з бюджету.
У той же самий час, виконавчий директор Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко розповів, що подорожчання проїзду пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу пасажиропотік сильно скоротився і дохід від перевезень зменшився.
Також раніше повідомлялося, що багато перевізників вже попередили про підвищення цін в різних містах країни. Через карантин компанії втратили значну частину прибутку і готуються надолужити згаяне.
Згідно з офіційною статистикою, в 2020 році пасажиропотік знизився вполовину, а разом з ним і доходи приватних перевізників. Останні розраховували на компенсації з бюджету, проте уряд відмовив їм у фінансовій допомозі.
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