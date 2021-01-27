Під Києвом з річки дістали труп рибалки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, рятувальники повідомили, що станом на 10.55 27 січня закінчились пошуки чоловіка 1961 року народження, який зник в акваторії річки Малий Супій у селі Дзюбівка Яготинського району. Відомо, що рибалка зник ще 25 січня - з тих пір його розшукували рятувальники.

Дружина рибалки розповіла, що 25 січня о четвертій годині ранку чоловік поїхав на риболовлю та до вечора так і не повернувся.

Його авто знайшлося на березі річки між селами Дзюбівка та Черкасівка. При цьому телефон чоловіка не відповідав.

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За допомогою квадрокоптеру на кризі було виявлено особисті речі рибалки, для його пошуків працювали фахівці водолазної групи.

Також до пошуково-рятувальних робіт залучались рятувальники, місцеве населення та громадська організація "Від родини до родини".

В ДСНС нагадують громадянам про те, що вихід на тонку та неперевірену кригу може стати причиною трагедії.

"Будьте обачні, не ризикуйте життям, якщо у тому немає нагальної потреби!" - закликають рятувальники.

Також було опубліковане выдео, зняте на місці трагедії.

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