Під Києвом з річки дістали труп рибалки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, рятувальники повідомили, що станом на 10.55 27 січня закінчились пошуки чоловіка 1961 року народження, який зник в акваторії річки Малий Супій у селі Дзюбівка Яготинського району. Відомо, що рибалка зник ще 25 січня - з тих пір його розшукували рятувальники.
Дружина рибалки розповіла, що 25 січня о четвертій годині ранку чоловік поїхав на риболовлю та до вечора так і не повернувся.
Його авто знайшлося на березі річки між селами Дзюбівка та Черкасівка. При цьому телефон чоловіка не відповідав.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Зірки "Дизель Шоу" засвітили дружин-красунь і підростаючих спадкоємців, зворушливі фото: "Найкращі"
Безсоромна Волочкова в кофтині нарозхрист показала особливого чоловіка у себе вдома: "Дорогі друзі, я так..."
Велике горе в Одесі, дитина випала з вікна висотки: кадри і трагічні подробиці
Українка з 15-м розміром бюста вивалила свої "гарбузики" на відпочинку в Єгипті: "Непристойно і вульгарно"
За допомогою квадрокоптеру на кризі було виявлено особисті речі рибалки, для його пошуків працювали фахівці водолазної групи.
Також до пошуково-рятувальних робіт залучались рятувальники, місцеве населення та громадська організація "Від родини до родини".
В ДСНС нагадують громадянам про те, що вихід на тонку та неперевірену кригу може стати причиною трагедії.
"Будьте обачні, не ризикуйте життям, якщо у тому немає нагальної потреби!" - закликають рятувальники.
Також було опубліковане выдео, зняте на місці трагедії.
Нагадаємо, Хрещення закінчилося нещастям для 8 киян: деталі НП,
людей терміново госпіталізували.
Також Politeka писала, що київські пункти обігріву виявилися марними для бездомних: "Працюють за принципом ромашки...".
Раніше Politeka повідомляла, що глава МОЗ Степанов оголосив про новий карантин і назвав дати.