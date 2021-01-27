Пішов з дому ще 25 січня

Під Києвом з річки дістали труп рибалки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, рятувальники повідомили, що станом на 10.55 27 січня закінчились пошуки чоловіка 1961 року народження, який зник в акваторії річки Малий Супій у селі Дзюбівка Яготинського району. Відомо, що рибалка зник ще 25 січня - з тих пір його розшукували рятувальники.

Дружина рибалки розповіла, що 25 січня о четвертій годині ранку чоловік поїхав на риболовлю та до вечора так і не повернувся.

Його авто знайшлося на березі річки між селами Дзюбівка та Черкасівка. При цьому телефон чоловіка не відповідав.

За допомогою квадрокоптеру на кризі було виявлено особисті речі рибалки, для його пошуків працювали фахівці водолазної групи.

Також до пошуково-рятувальних робіт залучались рятувальники, місцеве населення та громадська організація "Від родини до родини".

В ДСНС нагадують громадянам про те, що вихід на тонку та неперевірену кригу може стати причиною трагедії.

"Будьте обачні, не ризикуйте життям, якщо у тому немає нагальної потреби!" - закликають рятувальники.

Також було опубліковане выдео, зняте на місці трагедії.

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