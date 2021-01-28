У Київській області з 15-го поверху випав курсант

Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна-Бровари" з посиланням на ДСНС.

На Київщині 26-го січня у Броварах сталася трагедія-загинув 18-річний юнак.

Працівники ДСНС з'ясували, що з 15-го поверху новобудови впав юнак 2002 року народження. На жаль, від отриманих травм хлопець загинув на місці.

Рятувальники за допомогою мотузки дістали тіло юнака з "вікна" Підвальної шахти глибиною 2 м.

Як повідомили правоохоронці з вересня 2020 року хворів на анорексію (початкова стадія). Але він почав йти на поправку і відвідувати психолога.

Слідчі Броварського районного управління поліції з'ясовують мотиви скоєного та опрацьовують версію загибелі хлопця.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 КК України (з відміткою «самогубство»).

Раніше ми писали, що в Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами.

Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як в квартирі вже замінили замки. У поліції справу спочатку списали, проте жінка подала позов до суду.

Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.

Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.

Нагадавши, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.