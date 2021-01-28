В Києві через снігопад утворилися величезні затори

Рух ускладнено на мостах: Патона, Дарницькому, Метро, Північному і Південному.

Проблеми з рухом спостерігаються на проспектах Степана Бандери, Романа Шухевича, Визволителів, Броварському, Соборності, Миколи Бажана, Перемоги, Валерія Лобановського та Голосіївському.

Затори також утворилися на вулицях Братиславській, Окружній дорозі, Олени Теліги, Набережно-Рибальській, Набережно - Хрещатицькій, Набережному шосе та В'ячеслава Чорновола.

У КМДА повідомляють, що у зв'язку з негодою на вулицях для прибирання снігу задіяно 359 одиниць спецтехніки та 236 працівників.

"Просимо водіїв не користуватися власним авто під час снігопаду і, по можливості, віддавати перевагу громадському транспорту. Не паркуйте автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Машини, що заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані", - заявили в КМДА.

Раніше ми писали, що в Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами.

Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як в квартирі вже замінили замки. У поліції справу спочатку списали, проте жінка подала позов до суду.

Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.

Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.

Нагадавши, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.