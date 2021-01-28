Киянам розповіли, чи подорожчає найближчим часом проїзд у метро
Про це повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.
За словами голови прес-служби КМДА, якщо міська влада прийме рішення підвищити вартість проїзду в метрополітені, про це повідомлять заздалегідь і офіційно у відповідному зверненні до пасажирів.
Вартість проїзду поки що залишиться на позначці у вісім гривень.
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Нагадаємо, що раніше в ЗМІ повідомлялося про плани столичної влади підняти вартість проїзду в метро більш ніж в два рази. Причиною цього нібито стане карантин і локдаун, що скоротили пасажиропотік в підземці. У такому випадку ціна складе 20 гривень.
Раніше ми писали, що в Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами.
Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як в квартирі вже замінили замки.
У поліції справу спочатку списали, проте жінка подала позов до суду.
Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.
Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.
Нагадавши, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.