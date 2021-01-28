В Києві з річки виловили труп 25-річного військового, який перестав виходити на зв'язок ще на початку січня

Про це повідомили в прес-службі поліції столиці.

Загиблий військовослужбовець вважався зниклим безвісти, його майже два тижні шукали правоохоронці та волонтери.

Наразі точні обставини загибелі чоловіка не відомі. Є лише інформація, що його тіло виловили з річки Либідь.

Сам загиблий-уродженець Вінницької області. До столичних правоохоронців із заявою про зникнення сина звернулася його мати.

Чоловік зник після того, як він провів на поїзд своїх товаришів по службі.

Раніше ми писали, що в Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами.

Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як в квартирі вже замінили замки. У поліції справу спочатку списали, проте жінка подала позов до суду.

Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.

Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.

Нагадавши, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.