В Києві кондукторка тролейбуса змусила слухати пасажирів російський шансон
Про це розповіли люди, що їхали в транспортному засобі.
Інцидент стався в тролейбусі №50, - кондукторка включила гучну музику з самого ранку ранку, заважаючи сплячим пасажирам.
Судячи з відео, кондуктор-фанатка шансону, а точніше, російського "блатняка".
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Гаррі повернеться в королівський палац без Меган Маркл, в Британії переполох: "Після розлучення..."
Тіну Кароль, Горбунова і Винника застукали за лаштунками "Голос країни" за несподіваним заняттям: "Врятуйте мене!"
Присоромлена Ані Лорак раптово покинула Україну, кадри "втечі": "Назад до Кіркорова!"
Клімат кардинально зміниться в 2021 році, до чого готуватися українцям: "Катастрофи не уникнути"
"Колись їхала в тролейбусі в пробці майже дві години під музику водія "поїзд на Ленінград". На весь салон! Коли вона заграла десятий раз, я попросила переключити це л... собі на кабіну і не мучити людей після роботи, на що водій відкрив двері і кричав, щоб виходили.
Скільки разів прозвучала ця "пісня" за дві години? ХЗ. Але я таки доїхала до їх перевалочної бази на космонавтів, тому що це був 19 тролейбус, і нажаловалась. Зі мною була ще одна пасажирка. Всім іншим, мабуть, сподобалося", - ділиться історією киянка.
Відео можна подивитися тут.
Раніше ми писали, що в Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами.
Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як в квартирі вже замінили замки. У поліції справу спочатку списали, проте жінка подала позов до суду.
Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.
Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.
Нагадавши, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.