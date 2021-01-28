В Києві кондукторка тролейбуса змусила слухати пасажирів російський шансон

Про це розповіли люди, що їхали в транспортному засобі.

Інцидент стався в тролейбусі №50, - кондукторка включила гучну музику з самого ранку ранку, заважаючи сплячим пасажирам.

Судячи з відео, кондуктор-фанатка шансону, а точніше, російського "блатняка".

"Колись їхала в тролейбусі в пробці майже дві години під музику водія "поїзд на Ленінград". На весь салон! Коли вона заграла десятий раз, я попросила переключити це л... собі на кабіну і не мучити людей після роботи, на що водій відкрив двері і кричав, щоб виходили.

Скільки разів прозвучала ця "пісня" за дві години? ХЗ. Але я таки доїхала до їх перевалочної бази на космонавтів, тому що це був 19 тролейбус, і нажаловалась. Зі мною була ще одна пасажирка. Всім іншим, мабуть, сподобалося", - ділиться історією киянка.

Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що в Києві шахраї продали чужу квартиру за підробленими документами.

Так, у Печерському районі Києва орендарі квартири продали її за підробленими документами. При цьому справжня власниця житла дізналася про це лише після того, як в квартирі вже замінили замки. У поліції справу спочатку списали, проте жінка подала позов до суду.

Столичні джерела стверджують, що така афера з житлом киян - вже не перша на "рахунку" шахраїв.

Власниця житла розповіла, що двокімнатна квартира належить їй ось уже 20 років.

Нагадавши, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.