Під Києвом неадекват зі зброєю влаштував полювання на безпритульних тварин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис місцевої жительки у соцмережі.

Так, користувачка Facebook розповіла, що у селі Малі Дмитровичі Обухівського району нелюд зі зброєю вбиває собак та котів.

Зокрема, вона показала фото вбитої нелюдом собаки.

"Це – Джек з Малих Дмитровичів. Ним опікувалися, будку зробили, годували, лікували. Собака виріс великим, блискучим і розкішним. Учора, 28 січня, опікуни знайшли Джека застреленим. Забрали, плачуть", - написала вона.

Жінка розповіла, що це вже не перший подібний випадок. За її словами, у Малих Дмитровичах постійно стріляють у собак та котів. Люди підозрюють кількох чоловіків, які часто ходять біля чужих осель зі зброєю.

При цьому свідчити люди бояться - мовляв, "ще мене пристрелять чи худобу".

"Вдумайтеся – зброя в руках неадекватів, тому люди не почуваються в безпеці", - наголосила місцева жителька.

На її думку, є сумніви зщодо того, чи буде поліція розбиратися за фактом використання зброї в центрі села.

"Хотілося б залучити і сільраду, може, наші депутати чи староста поспілкувалися б у присутності дільничого з тими, кого підозрюють люди", - написала вона.

Нагадаємо, у Києві шкуродер побив пса і викинув його на мороз.

Як повідомляла Politeka, "Побив і викинув на мороз": у Києві на камеру чоловік скоїв нелюдський вчинок.