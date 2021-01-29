Київські батьки обурені новими розцінками на харчування в дитсадках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, після новини про відмову київської влади фінансувати частину харчування дітей батьки поділились новими розцінками.

Батьки відзначають, що тепер щомісяця доведеться викладати за дитячий сад більше тисячі і навіть 1,5 тисячі гривень.

Однак нові платіжки до сих пір багатьом не надійшли.

"Сьогодні вранці (27 січня, - ред.) дали платіжку за грудень, то так і залишилося 30 грн/день, за січень досі немає, і не сама вихователька не знає, коли буде, що дивно. 30 грн - це молодша група, старша - 45 грн на день було. Але нас вже попередили, що з січня ціни будуть великими", - розповіла киянка Ірина.

Також, як кажуть батьки, відрізняється ситуація з цінами і в залежності від району столиці.

"У нас було 35 грн на день, а стало 65 грн", "У нас було до 40 грн на день, а тепер більше 45", "Було 900 грн в місяць, а тепер буде всі 1500! Скоро люди перестануть народжувати, оскільки дуже дорого", "Я в шоці! За квартиру 3000 прийшло, тепер за садок - 3000 на двох", "Було 36 грн в день, а стало з січня 52 гривні. Але бачу, що у дівчат по 65 грн, тому мені ще пощастило", - пишуть у соцмережі.

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Раніше Politeka писала, що у Києві скасували фінансування харчування дітей: "Тепер все за рахунок батьків".

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