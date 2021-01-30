В Києві 18-річний хлопець перебігав залізничні колії перед міською електричкою - все закінчилося трагічно
Про це повідомили в Телеграм-каналі dtp.kiev.ua.
"У столиці на Русанівці загинув хлопець, який перебігав залізничні колії перед електричкою", - йдеться в повідомленні.
Хлопцеві вдалося відскочити з шляхів, щоб не потрапити під колеса, але все одно отримав удар. Смерть настала моментально.
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Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту. Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.
"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.