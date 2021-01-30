Відкриття Оболонсько-Теремківської лінії київського метро розпочалося з трьох центральних станцій
17 грудня 1976 року це були станції "Майдан Незалежності", "Поштова площа" і "Контрактова площа", передає "44".
У 1980 році лінію продовжили в бік Оболоні, а в 1981 – у бік Голосіївського району.
У різний час, кінцевими були "Оболонь", з одного боку, а також "Либідська" з іншого. Після розширення ця гілка метро закінчується станціями "Героїв Дніпра"і " Теремки".
Загибель відомого друга Кіркорова і Пугачової обростає новими подробицями, фото: "Ви грохнули Сашу!"
Пишногруда дочка Ольги Сумської показала свою красу крупним планом: аж очі розбігаються
Зупинилося серце легендарної актриси, на її фільмах виросли покоління: "Її буде не вистачати"
Особняк "збіднілої" на карантині Ротару під Києвом зняли з висоти пташиного польоту: "Ніщебродка" - подумала Пугачова"
Зірка "Жіночого Кварталу" розкрила правду про Кравець і Кошового, що залишається за лаштунками: "У ньому дуже багато..."
Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту.
Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.
"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.