Відкриття Оболонсько-Теремківської лінії київського метро розпочалося з трьох центральних станцій

17 грудня 1976 року це були станції "Майдан Незалежності", "Поштова площа" і "Контрактова площа", передає "44".

У 1980 році лінію продовжили в бік Оболоні, а в 1981 – у бік Голосіївського району.

У різний час, кінцевими були "Оболонь", з одного боку, а також "Либідська" з іншого. Після розширення ця гілка метро закінчується станціями "Героїв Дніпра"і " Теремки".

Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту.

Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.

"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.