Під Києвом водій спеціально збив пішохода
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
У селищі Димер, що у Вишгородському районі Київської області, водій навмисне збив пішохода через конфлікт на парковці.
Водій Hyundai припаркувався на місці для інвалідів біля магазину , а точніше, за повідомленням збитого потерпілого, між двома паркувальними місцями для інвалідів.
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Небайдужий громадянин, який помітив це, зробив зауваження водієві, і попросити його переставити машину. Але, через кілька хвилин розмова перейшла в лайку і водій автомобіля сів за кермо.
Водій починає їхати, але пішохід не дає йому виїхати, так як викликав поліцію.
Водій Hyundai не витримав і збив пішохода.
Повне відео можна подивитися тут.
Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту.
Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.
"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.