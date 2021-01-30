Під Києвом водій спеціально збив пішохода

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

У селищі Димер, що у Вишгородському районі Київської області, водій навмисне збив пішохода через конфлікт на парковці.

Водій Hyundai припаркувався на місці для інвалідів біля магазину , а точніше, за повідомленням збитого потерпілого, між двома паркувальними місцями для інвалідів.

Небайдужий громадянин, який помітив це, зробив зауваження водієві, і попросити його переставити машину. Але, через кілька хвилин розмова перейшла в лайку і водій автомобіля сів за кермо.

Водій починає їхати, але пішохід не дає йому виїхати, так як викликав поліцію.

Водій Hyundai не витримав і збив пішохода.

Повне відео можна подивитися тут.

Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту.

Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.

"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.