Під Києвом зіткнулися відразу п'ять легковиків

Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ Оперативний".

Масштабна аварія сталася неподалік від Києва в районі Вишгородської ГЕС.

"Недалеко від Вишгородської ГЕС зіткнулися відразу 5 автомобілів. Дорожнє покриття зараз явно не на користь водіїв, краще не виїжджати без потреби", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту.

Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.

"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.