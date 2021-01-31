Під Києвом зіткнулися відразу п'ять легковиків
Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ Оперативний".
Масштабна аварія сталася неподалік від Києва в районі Вишгородської ГЕС.
"Недалеко від Вишгородської ГЕС зіткнулися відразу 5 автомобілів. Дорожнє покриття зараз явно не на користь водіїв, краще не виїжджати без потреби", - сказано в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту.
Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.
"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.