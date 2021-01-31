Телеведучого з Києва В'ячеслава Соломку відсторонили від ведення ефірів після його жартів про українську мову

На сайті телеканалу опублікували відкритий лист, в якому вибачилися за недоречні жарти артиста.

"В умовах гібридної інформаційної війни, а також військової агресії на Донбасі, яку веде Російська Федерація проти України, невдалі жарти щодо української мови, її окремих слів або фонетики недоречні. Ми також усвідомлюємо негативну моральну сторону цих відеозаписів.

Зняті кадри зачіпають чутливу тему для багатьох українців і можуть трактуватися двозначно, що повинен був передбачити автор відео. Тому поки В'ячеслав Соломка відсторонений від ведення ефіру", – зазначили на сайті.

Раніше повідомлялося, що в Києві на тротуарі утворилася величезна діра прямо біля зупинки громадського транспорту.

Так, у Солом'янському районі столиці біля зупинки провалився асфальт.

"Вхід в Нарнію. У Солом'янському районі Києва біля зупинки "Бєлгородська" провалився великий шматок асфальту на тротуарі", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Києві сміттєвоз розбив відразу 9 машин, кадри наслідків: "на схилі занесло і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.