У Києві з річки дістали тіло чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в понеділок, 1 лютого, у столиці рятувальники дістали з річки тіло чоловіка.

Зазначається, що об 11-й годині ранку до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення, що за адресою Старовокзальна, 26, що у Шевченківському районі Києва, у річці Либідь на поверхні води плаває тіло людини.

На місце виклику було направлено рятувальників 4-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло чоловіка знаходилось на поверхні води на відстані півтора метра від берега. Рятувальники за допомогою драбини, палиці та мотузки доставили тіло чоловіка, витягли його на берег та передали слідчо-оперативній групі.

"Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що завершились пошуки чоловіка 1961 року народження, який зник в акваторії річки Малий Супій у селі Дзюбівка Яготинського району. Рибалка зник ще 25 січня - з тих пір його розшукували рятувальники. 27 січня його тіло знайшли у річці.

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