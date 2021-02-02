У Києві група озброєних зловмисників влаштувала стрілянину з автоматів на одній з вулиць

Люди вчинили стрілянину, після чого зникли. Вони прямували в бік Одеської траси і були затримані правоохоронцями на проспекті Валерія Лобановського після введення спецоперації "Сирена".

Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.

Через деякий час був введений ще один план-Перехоплення. Цього разу шукали "постраждалого" на Toyota Camry, в якого стріляли чоловіки з Skoda (раніше затримані на Лобановського). Цей автомобіль також затриманий правоохоронцями.

Це авто має зовнішні сліди пошкодження від куль, але водій все заперечує. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Також раніше повідомлялося, що на вихідних два жителі селища Бородіно, що в Болградському районі почали свариться біля бару. Після словесної перепалки 27-річний чоловік схопився за Травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у груди і пах своєму опоненту.

56-річний житель був госпіталізований до лікарні з вогнепальними пораненнями. У поліції на стрілка відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Запобіжний захід йому вирішили не обирати.

Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

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