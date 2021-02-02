У Києві група озброєних зловмисників влаштувала стрілянину з автоматів на одній з вулиць
Люди вчинили стрілянину, після чого зникли. Вони прямували в бік Одеської траси і були затримані правоохоронцями на проспекті Валерія Лобановського після введення спецоперації "Сирена".
Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.
Через деякий час був введений ще один план-Перехоплення. Цього разу шукали "постраждалого" на Toyota Camry, в якого стріляли чоловіки з Skoda (раніше затримані на Лобановського). Цей автомобіль також затриманий правоохоронцями.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Обранець "Холостячки" Еллерт з новою стрижкою здивував сивиною і схожістю з відомим актором: "Знаєте, де я пропадав?"
Закриті похорони стиліста Пугачової і Кіркорова, вчинок Примадонни всіх шокував: з'явилися фото
Дочка Кухар з "Танців з зірками" повторила трюки матері, в мережі ахнули: "Майбутня прима"
У школі на Одещині знайшли тіла людей: трагічні подробиці
Це авто має зовнішні сліди пошкодження від куль, але водій все заперечує. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Також раніше повідомлялося, що на вихідних два жителі селища Бородіно, що в Болградському районі почали свариться біля бару. Після словесної перепалки 27-річний чоловік схопився за Травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у груди і пах своєму опоненту.
56-річний житель був госпіталізований до лікарні з вогнепальними пораненнями. У поліції на стрілка відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Запобіжний захід йому вирішили не обирати.
Нагадаємо, чиновник влаштував дебош у Києві, Шмигаль екстрено скликає Кабмін.
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
Також повідомлялося, що у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця.