Двоє чоловіків обстріляли автомобіль на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва

За оперативними даними підозрювані зникли на іномарці. Для упіймання стрільців були задіяні всі наряди і патрулі міста. Менш ніж за годину столичні оперативники та працівники полку особливого призначення затримали зловмисників у Голосіївському районі.

Про це передають у столичній поліції.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, з їхньої машини вилучили зброю, з якої, ймовірно, чоловіки вели стрілянину. Крім того, вночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази.

Також правоохоронці розшукали автомобіль, в який стріляли нападники. В результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучили для проведення експертизи.

Зібрані відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим управлінням столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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