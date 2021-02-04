У Києві чоловік стріляв у людей з балкону з травматичної зброї

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, у столиці патрульні затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона.

Про інцидент в поліцію повідомила налякана перехожа. Вона розповіла, що з будинку на вулиці Солом'янській лунають постріли. На місце миттєво прибув екіпаж патрульних, але на той момент стрілянина вже припинилася. Патрульні опитали заявницю та мешканців і вирахували квартиру, з якої ймовірно лунали постріли.

Двері патрульним відчинив чоловік та розповів, що його родич володіє травматичною зброєю. Громадянин дозволив патрульним зайти до помешкання і поспілкуватися з ним. Той, своєю чергою, не заперечував, що стріляв з балкона декілька разів у бік незнайомців. Свої дії він пояснив тим, що під вікнами постійно ходять "підозрілі особи".

На вимогу патрульних громадянин дав оглянути предмет, з якого стріляв, та набої до нього.

Патрульні повідомляють, що киянина затримали, а також вилучили у нього знайдену зброю. Крім того, за даними правоохоронців, на на місці події також було знайдено гільзу.

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