Під Києвом у місті Бровари сталася пожежа в готелі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у середу, 3 лютого, о 19.18 надійшло повідомлення про загорання готельного комплексу "Стандарт Ойл Плюс", що знаходиться у Броварах на вулиці Броварської сотні.

Відомо, що загорання виникло в кімнаті будівлі готелю.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було евакуйовано 5 осіб.

На місці події працювали 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Згодом в поліції Київської області розповіли про причини пожежі в готелі.

За даними правоохоронців, жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 квадратних метрів.

В полції розповіли, що 32- річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла у невідомому напрямку.

Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація готелю прийняла рішення евакуювати шістьох пожильців готелю. Потерпілих серед них немає.

"Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють причини конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві полум'ям охопило багатоповерхівку, спливли деталі: "пожежники скидали виклик і їхали півгодини".

Як повідомляла Politeka, у Києві загорілося кафе, підозрюють підпал: "Неодноразово пропонували переїхати, але...".

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.