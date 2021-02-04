Під Києвом у місті Бровари сталася пожежа в готелі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, у середу, 3 лютого, о 19.18 надійшло повідомлення про загорання готельного комплексу "Стандарт Ойл Плюс", що знаходиться у Броварах на вулиці Броварської сотні.
Відомо, що загорання виникло в кімнаті будівлі готелю.
Під час гасіння пожежі рятувальниками було евакуйовано 5 осіб.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Холостячка" Мішина та Еллерт з дітьми терміново залишають Україну, встряли в халепу: "Це вже кінець..."
Дантес заговорив про розлучення з Дорофєєвою, розкривши несподівані причини: "Що за хрінь з нами?"
Нові кадри пожежі в "Епіцентрі": палій "вирубив" охоронців супермаркету, відео
Вагітна дружина Павлика різко відповіла, як їй спати з 55-річним чоловіком: "Мені бридко за таких..."
На місці події працювали 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Згодом в поліції Київської області розповіли про причини пожежі в готелі.
За даними правоохоронців, жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 квадратних метрів.
В полції розповіли, що 32- річна місцева жителька після сварки з адміністратором закладу підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після чого зникла у невідомому напрямку.
Щоб уникнути отруєння чадним газом, адміністрація готелю прийняла рішення евакуювати шістьох пожильців готелю. Потерпілих серед них немає.
"Поліція оперативно встановила місце знаходження зловмисниці та затримала її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські встановлюють причини конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві полум'ям охопило багатоповерхівку, спливли деталі: "пожежники скидали виклик і їхали півгодини".
Як повідомляла Politeka, у Києві загорілося кафе, підозрюють підпал: "Неодноразово пропонували переїхати, але...".
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.