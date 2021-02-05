Зате все своє

У Києві виставили на продаж аномально маленьку квартиру, площа якої - всього 6 квадратних метрів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українські новини".

Так, в українській столиці продають квартиру, загальний метраж якої - всього 6 кв. м. Оголошення про продаж такого "компактного" житла з'явилося на одному з торгових майданчиків в мережі.

Повідомляється, що ця квартира знаходиться на вулиці Яворницького у Святошинському районі Києва, в селище Біличі.

При цьому в ці шість метрів примудрились помістити і душ, і туалет, і навіть кухню.

"Цокольне приміщення вільного предназначененія перероблено в окрему маленьку квартиру. Загальна площа 6 квадратних метрів. Все своє, бойлер, плита для приготування їжі, холодильник, батарея, пральна машина, душ, туалет, диван, шафа", - йдеться в оголошенні.

Вікон в квартирі немає, а унітаз вмонтовано в підлогу.

Таку квартиру її власники хочуть продати за 9 тисяч доларів (близько 250 тис. гривень).

Таким чином, 1 квадратний метр квартири коштує 1,5 тисяч доларів.

Також у мережі показали фото будинку, в якому знаходиться це мініатюрне помешкання.

Квартира знаходить в 1,5 км від станції метро "Академмістечко".

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