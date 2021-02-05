У Києві виставили на продаж аномально маленьку квартиру, площа якої - всього 6 квадратних метрів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українські новини".
Так, в українській столиці продають квартиру, загальний метраж якої - всього 6 кв. м. Оголошення про продаж такого "компактного" житла з'явилося на одному з торгових майданчиків в мережі.
Повідомляється, що ця квартира знаходиться на вулиці Яворницького у Святошинському районі Києва, в селище Біличі.
При цьому в ці шість метрів примудрились помістити і душ, і туалет, і навіть кухню.
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"Цокольне приміщення вільного предназначененія перероблено в окрему маленьку квартиру. Загальна площа 6 квадратних метрів. Все своє, бойлер, плита для приготування їжі, холодильник, батарея, пральна машина, душ, туалет, диван, шафа", - йдеться в оголошенні.
Вікон в квартирі немає, а унітаз вмонтовано в підлогу.
Таку квартиру її власники хочуть продати за 9 тисяч доларів (близько 250 тис. гривень).
Таким чином, 1 квадратний метр квартири коштує 1,5 тисяч доларів.
Також у мережі показали фото будинку, в якому знаходиться це мініатюрне помешкання.
Квартира знаходить в 1,5 км від станції метро "Академмістечко".
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