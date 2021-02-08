Киян попереджають про нові незручності з громадським транспортом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у столичному метрополітені будуть замінювати турнікети, через що не працюватиме вестибюль на одній із станцій метро.

"Один із вестибюлів станції метро "Контрактова площа" не працюватиме з 9 до 13 лютого через заміну турнікетів. Ідеться про вестибюль №2 – вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал", - йдеться в повідомленні.

Киянам та гостям столиці нагадали, шо нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

Такі турнікети вже працюють на чотирьох станціях столичного метро: "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Героїв Дніпра", "Харківська".

Як відомо, раніше в Київраді заявляли, що на початку 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде. За словами заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка, мова йде про перші три місяці, а надалі вартість проїзду планують підвищувати. Наразі проїзд вже подорожчав на деяких приміських маршрутах.

Нагадаємо, киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".

Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.

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