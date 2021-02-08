Киян попереджають про нові незручності з громадським транспортом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, у столичному метрополітені будуть замінювати турнікети, через що не працюватиме вестибюль на одній із станцій метро.
"Один із вестибюлів станції метро "Контрактова площа" не працюватиме з 9 до 13 лютого через заміну турнікетів. Ідеться про вестибюль №2 – вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал", - йдеться в повідомленні.
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Киянам та гостям столиці нагадали, шо нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.
Такі турнікети вже працюють на чотирьох станціях столичного метро: "Площа Льва Толстого", "Сирець", "Героїв Дніпра", "Харківська".
Як відомо, раніше в Київраді заявляли, що на початку 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде. За словами заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка, мова йде про перші три місяці, а надалі вартість проїзду планують підвищувати. Наразі проїзд вже подорожчав на деяких приміських маршрутах.
Нагадаємо, киян попередили про нове подорожчання на проїзд у метро: "вартість може зрости до...".
Як повідомляла Politeka, крім вірусу в Києві "розбушувалися" інші хвороби: за тиждень майже 11 тисяч заражених.
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