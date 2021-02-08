Кияни б'ють на сполох через "жебраків", які залучають до своєї діяльності теплолюбивих екзотичних тварин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік UAnimals.

Так, у мережі з'явились фото мавпи, яку виводять на центральну вулицю столиці задля фото з перехожими за гроші.

При цьому зоозахисники обурюються, що правоохоронці жодним чином не відреагували на даний факт та відмовились вилучати тварину.

"Ми не бачимо факту жорстокого поводження, вилучати тварину не будемо!" - таку відповідь, за словами зоозахисників, дали патрульні, яких активісти UAnimals викликали на Хрещатик.

Активісти стверджують, що теплолюбивих мавп щодня, наче іграшок, виводять на центральну вулицю міста, аби надавати фотопослуги. При цьому на вулиці 3 градуси морозу, проте це не заважає “підприємцям” весь день тримати мавп прив’язаними на короткому повідку, без вільного доступу до води чи їжі.

"Мавпи змушені “заробляти” без жодного перепочинку на шумній вулиці в умовах непомірного стресу. В результаті активісти домоглись лише чергового складання протоколу про адміністративні правопорушення за частиною 3 статті 88-1 ("Порушення правил утримання диких тварин у неволі") та вкотре очікується передача справи на розгляд суду", - йдеться в повідомленні.

Зоозахисники запевняють, що патрульні могли вилучити тварину у "підприємців", адже на зв’язку із активістами була засновниця “Притулку для диких тварин”, яка погодилась взяти на себе догляд та реабілітацію тварин.

"Ми закликаємо правоохоронні органи відреагувати на цю ситуацію та допомогти припинити знущання над тваринами у столиці", - йдеться в повідомленні.

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