Сварка між сусідами почалася з бійки і переросла у стрілянину

Зокрема, в Києві 8 лютого сталася стрілянина на вулиці Сергія Данченка біля мінімаркета "Коло".

Деталі надзвичайної події розповіла для ТСН прес-офіцер Подільського управління поліції Києва Ганна Страшок.

Прес-офіцер уточнила, що увечері, 8 лютого, коли чоловік паркував свою машину на узбіччі, до нього підійшов сусід і зробив зауваження, тому що йому щось не сподобалося.

Між сусідами почалася сварка, яка переросла в бійку. Тоді власник автомобіля взяв травматичну зброю і зробив два постріли в бік сусіда.

Постраждалого госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Братиславській. Чоловік отримав легкі тілесні ушкодження: поранення м'яких тканин потилиці та нижньої щелепи.

Стрілка затримали і спочатку відкрили провадження за статтею "хуліганство", але потім перекваліфікували на "легкі тілесні ушкодження". Пізніше затриманого відпустили до з'ясування всіх деталей цього побутового конфлікту.

Також раніше повідомлялося, що двоє чоловіків обстріляли автомобіль на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі Києва.

За оперативними даними підозрювані зникли на іномарці. Для упіймання стрільців були задіяні всі наряди і патрулі міста. Менш ніж за годину столичні оперативники та працівники полку особливого призначення затримали зловмисників у Голосіївському районі.

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