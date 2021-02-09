У Києві на ходу загорівся трамвай, довелося викликати пожежників

НП сталася в столиці близько 13 години на вулиці Кирилівській, 57, в Подільському районі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Фейсбук Головного управління ДСНС України в м. Київ.

Повідомлялося, що вогонь розгорівся в снігоприбиральному трамваї, тому пасажирів всередині не було. Прибулі на місце події пожежники встановили, що загорівся дах транспорту. Дим заповнив кабіну трамвая.

Пожежникам довелося по сходах забиратися на дах транспортного засобу для того, щоб ліквідувати загоряння. Всього площа пожежі склала 2 кв. м.

Як розповіли рятувальники, в результаті НП ніхто не постраждав. Причина загоряння все ще з'ясовується.

Зазначимо, що схожий випадок нещодавно стався у Львові. Напередодні ввечері там спалахнув трамвай з пасажирами. Люди намагалися загасити вогонь снігом. Це сталося в центрі міста.

Очевидці розповіли, що пасажири і водій встигли покинути трамвай, тому ніхто не постраждав. До приїзду рятувальників, як стверджують свідки, люди боролися з полум'ям за допомогою снігу, але марно. Пожежники ж змогли ліквідувати пожежу за лічені хвилини.

У Львівелектротрансі розповіли, що загоряння сталося в кабіні водія, вогонь охопив високовольтний щит. Службове розслідування вже почалося, експерти з'ясовують причину загоряння

Нагадаємо, дитячий садок загорівся в Києві, малюків евакуюють із задимленої будівлі: перші кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, трамвай з пасажирами спалахнув у центрі Львова, люди гасили вогонь снігом: кадри з місця НП.

Також Politeka писала, що центр Києва в диму, потужна пожежа охопила історичну будівлю: кадри з місця події.