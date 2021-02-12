У Києві судитимуть чоловіка, який влаштував жорстоку розправу над домашніми тваринами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.
Так, у Києві постане перед судом чоловік, який вбив трьох цуценят.
Кричущий випадок стався у січні поточного року, тоді до правоохоронців звернувся власник трьох цуценят й повідомив, що їх вбили.
Як виявилось, у квартирі багатоповерхівки на вулиці Дмитра Луценка мешкав господар тварин і його брат. На момент вчинення злочину до них у гості завітала знайома. Коли останні залишили брата у кімнаті на самоті з чотирма двомісячними цуценятами, той почав їх душити. Четверту тваринку власнику вдалося врятувати, коли він побачив, що відбувається. Наразі стан цуценя стабільний, тварина ще проходить реабілітацію у ветеринарній клініці. Зловмисник заявив, що він задушив цуценят через те, що вони йому набридли.
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Відомо, що чоловік був у стані алкогольного сп'янінняДрагер показав результат 1,98 проміле алкоголю.
30-річного киянина, який вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців, затримали. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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