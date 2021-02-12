У Києві на вулиці знайшли метрвим іноземця
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".
Труп чоловіка знайшли біля станції метро. Повідомляється, що людина замерзла на смерть.
"Біля "Чернігівської" на смерть замерз іноземець. Тіло 23-річного хлопця зі Швейцарії знайшли вранці. Вночі його затримали за бійку, але близько 1:00 відпустили. Як хлопець опинився у метро без взуття - з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
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"Чернігівська" і все, що там навколо, взагалі як гетто якесь. Гори сміття, незаконні ларьки, парковка на газонах і вічні затори", "Я завжди казала, що "Чернігівська" стрьомна", - пишуть у коментарях.
Офіційного повідомлення про трагедію від поліції наразі немає.
Раніше повідомлялось, що у столиці на смерть замерз двірник з Індії, якого звільнив і не пустив додому за речами ЖЕК. Трагедія сталася на вулиці Героїв Космосу, 1. У дворі знайшли тіло замерзлої людини - це був двірник, який працював тут протягом останніх двох років,.
Всі його гроші, телефон та речі залишились у зачиненому підвалі. У підсумку після морозної ночі двірника знайшли мертвим в покинутому автобусі без вікон.
Нагадаємо, у Києві таксист отруїв і пограбував клієнта: чоловіка знайшли вранці біля лісосмуги, деталі нападу.
Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.