У Києві чоловік вирішив зробити зі своєї трикімнатної квартири чотири студії, через що сусіди почали бити на сполох

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "Сьогодні".

Так, у Шевченківському районі столиці мешканці багатоповерхівки побоюються, що через перепланування однієї з квартир може зруйнуватись весь будинок.

За словами сусідів, власник житла хоче знести опорні стіни, і ремонтні роботи тут проводяться незаконно.

Мешканці будинку пішли розбиратися відразу після того, як почули звуки ремонту. Однак у квартиру їх впустили лише після прибуття на місце правоохоронців. У приміщенні виявили не тільки діряві стіни, але і "проєкт" перепланування, який передбачає знесення перекриттів і зміну мереж водо- і електропостачання.

Так, зі своєї трикімнатної квартири киянин вирішив зробити аж чотири окремих студії, у кожній з яких буде туалет, душ, кухня з електроплитою і ліжко. Розмір найбільшого приміщення – 18 квадратних метрів, а найменшого - 9 квадратів.

"А якщо впаде плита перекриття? Якщо унітаз впаде комусь на голову?" - обурилась одна з мешканок будинку.

Тим часом власник житла запевняє, що "проєкт" розроблявся разом з архітекторами, і жодні правила не порушуються.

Однак голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко стверджує, що наслідки можуть бути аж до руйнування будинку.

Крім того, за словами мешканців будинку, багатоповерхівка і так знаходиться в передаварійному стані – у зовнішній стіні утворилася тріщина, а на першому поверсі постійно прориває труби.

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