Киян попереджають про отруту для тварин, розлиту по вулицях столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Троєщина" у соцмережі.

Так, у Києві власники тварин і небайдужі б'ють на сполох: догхантери розкидали отруту по вулицях.

"Чергова хвиля відбитих на всю голову недолюдей розкидала отрута по Києву, можливо і не тільки. Перший час отрута виглядає як рожеві плями (яскраві, потім світлішають) на снігу. Вона так само небезпечна для дітей", - наголосила авторка публікації.

Вона також наголосила, що в деяких випадках собаці іноді достатньо просто понюхати місце, де є отрута, і першу дозу вона, вважай, вже отримала.

Ознаки отруєння тварини - судоми, піна з рота. В цьому випадку треба негайно очистити шлунок собаки і викликати блювоту. На це є 2-3 хвилини з моменту, як собака щось з'їла на вулиці. В пащу собаки треба вилити розчин з 30 мл перекису водню (один пухирець) і 30 мл води. Далі слід негайно вколоти вітамін В6, на що є 10-15 хвилин з моменту отруєння. Доза з розрахунку 5 мл на 1 кг ваги. Протягом 25-30 хвилин з моменту отруєння треба терміново відвезти тварину у клініку.

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