Киянка поскаржилася на жахливий запах в під'їзді

Про це повідомили у спільноті «Київ Оперативний».

«У мене жив квартирант, який не витримав і з'їхав. Каже, що задихався і почалися напади задухи. Три дні вимиваємо квартиру, мила загальний коридор, але нічого не допомагає. Запах паленої ізоляційної стрічки. Думали, що десь коротить Електрика, перевірили все, продзвонили все, натяжні стелі розбирали і дивилися проводку - не воно. Запах саме біля входу в квартиру. Викликали вчора нашого Електрика, перевірив всі щитки", - пише жінка.

Переглянувши записи камер відеоспостереження в під'їзді, власниця квартири оніміла.

«У мене просто шок, як виявилося, переглянувши камери-приходить панянка, підливає щось у двері на поверх і йде»,-розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що 19 лютого, невідомий зірвав уроки в школі №191 на вулиці Івана Миколайчука на Березняках. На місце інциденту приїхала поліція. Усіх вихованців школи евакуювали з навчального закладу та вивели на вулицю.

Відомо, що анонімне повідомлення про мінування будівлі навчального закладу надійшло телефоном. За день до цього, 18 лютого, також заявляли про мінування кількох навчальних закладів столиці.

Зокрема, правоохоронці столиці відпрацьовували повідомлення про мінування навчальних закладів, а також станцій метро "Майдан Незалежності" і "Палац спорту".

Нагадавши, загроза вибуху на вокзалі в Києві: людей терміново евакуюють, фото з місця НП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.