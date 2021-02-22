У Кєві аферисти "продавали" людям неіснуючі "євробляхи"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Так, у столиці було повідомлено про підозру двом особам за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, учасники злочинної схеми розміщували в мережі оголошення про продаж автомобілів з Європи за заниженими цінами. Надалі під час спілкування з потенційними покупцями аферисти наголошували на необхідності здійснення авансових платежів та перерахунку додаткових коштів для розмитнення автомобілів. Отримавши кошти від потерпілих, шахраї просто зникали - вони вимикали мобільні телефони та видаляли з сайту відповідні оголошення. Від шахрайських дій цієї групи осіб постраждали мешканці Києва, Одеси, Черкас та інших регіонів України.

В результаті правоохоронцями було затримано двох мешканців міста Суми, причетних до злочинної схеми. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Якщо ви стали жертвою подібної афери упродовж 2020-2021 років, просимо звернутися до Солом’янського УП ГУНП у м. Києві або до Київської місцевої прокуратури N 9", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".