Під Києвом школярам заборонили фотографувати їжу, якою їх годують у навчальному закладі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, нещодавно жителька міста Обухів Київської області розповіла про курйозний випадок в одному з місцевих ліцеїв.

За словами жінки, в Академічному ліцеї №3, що в місті Обухів, педагоги заборонили фотографувати дітям їжу в їдальні, яку вони ж і їдять.

Це обурило багатьох, і користувач соціальної мережі Facebook Тетяна Гуменюк вирішила звернутися з цього приводу безпосередньо до директора навчального закладу. Вона хотіла розібратись, в чому ж справа, на що отримала цікаву відповідь.

Хоменко Надія, директорка школи, відповіла, що діти повинні отримати дозвіл від всіх учасників навчального процесу, і тільки потім можна буде зробити фото.

При цьому батькам в школу заходити не можна через обмеження, введені у зв'язку із пандемією коронавірусу. Таким чином, контролювати, що їдять діти, вони не можуть. Директорка на зустріч батькам йти відмовляється.

"Замість того, щоб йти на зустріч, директорка створює перешкоди. Є підозра, що не дарма. Друзі, накидайте ідей, що далі діяти і якими законами оперувати", - йдеться в повідомленні.

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