Жителів Київської області попереджають про нову схему шахрайства в інтернеті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу полції Київської області.

Так, люди вже стали жертвами інтернет-шахраїв, які пропонують працевлаштування та вимагають за це певну суму грошей.

"Працівники кіберполіції Київщини на постійній основі здійснюють моніторинг та вивчення звернень громадян, які надходять на форму зворотнього зв'язку кіберполіції. За його результатами проведено аналіз щодо найпоширеніших питань, а саме шахрайств відносно громадян України з приводу "віддаленої" роботи та працевлаштуванням за межами держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шахраї створюють у мережі фейкові аккаунти, замасковані під офіційні сторінки товариств, організацій тощо, які пропонують працевлаштування. На таких сторінках поширювалася недостовірна інформація шодо працевлаштування від імені офіційних організацій. В результаті онлайн-шахраї збагачувалися за рахунок коштів довірливих громадян, за нібито оформлення необхідних документів.

У кіберполіції не повідомляють, скільки людей на Київщині стали жертвами таких шахрайських дій, та про яку суму збитків йде мова.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".