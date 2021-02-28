Вогонь гасять не тільки співробітники ДСНС

У столиці сталася пожежа, на гасіння якої довелося залучати команду з порятунку тварин

На місце події пожежники прибули вранці, 28 лютого, пише Politeka.net. Ймовірною причиною загоряння міг стати підпал.

Так, вогонь охопив об'єкт, який у місті називають колишньою в'язницею НКВС. Будівля має багато підземних ходів. Крім співробітників ДСНС до гасіння приєдналася команда порятунку тварин, у якої є великий досвід рятувальних операцій в підземних приміщеннях.

Кадри з місця опублікували в Телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

Варто відзначити, що будівля знаходиться на Печерську в районі "Київської фортеці" і вже давно не експлуатується.

У 50-х роках XX століття приміщення "законсервували". Вхід заклали цеглою і бетонними плитами, загородивши доступ масивною кованою решіткою.

За однією версією, це колишня в'язниця НКВС, а за іншою - оборонні споруди початку XIX століття, якими не користувалися за призначенням.

Раніше ми писали, що 26 лютого близько другої години ночі рятувальникам повідомили про пожежу у багатоповерхівці на вул. Симиренка, 26, що у Святошинському районі Києва.

Як виявилося, у кімнаті однієї з квартир сталося загоряння на дивані на площі 1 квадратний метр.

Під час розвідки рятувальники виявили в квартирі тіло чоловіка 1957 року народження.

Причина загоряння поки невідома.

В результаті постраждала квартира загиблого і його речі.

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