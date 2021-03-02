У вівторок, 2 березня, дві автомашини зіткнулися на столичній дорозі. Аварія надовго перекрила рух
Про це паблік Київ Оперативний повідомив на сторінці в Facebook.
Прийшла весна розтопила сніг і лід. Здавалося б, в порівнянні з лютневими холодами і дорожніми заметами, рух машин має бути безпроблемним. Однак найчастіше це не так, відсутність погодних перешкод не може гарантувати безпечну їзду на дорозі.
У Києві, за свідченням очевидців, 2 березня на вулиці Академіка Туполєва сталося зіткнення двох автомобілів. Ця серйозна аварія перекрила рух, викликавши затор по обидва боки досить вузької дороги. Взагалі-то, ця ділянка славиться неспішним рухом транспорту.
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У Мережу потрапило коротке відео з учасниками події. У кадрі глядач може детально розглянути пошкодження, які виникли після стрімкого зіткнення. Так, у одного з автомобілів понівечений перед, а також відвалилося переднє колесо.
Як з'ясувалося, власники Ford і Daewoo врізалися, коли рухалися на зустріч один одному. Невідомо, що послужило причиною дорожньо-транспортної пригоди.
Зараз на місці працюють співробітники поліції, які з'ясовують подробиці справи. Поки про якісь остаточні висновки говорити ще рано. Невідомо, з чиєї вини трапилася аварія.
На місце ДТП була також викликана бригада швидкої допомоги. Приїхали лікарі оглядали потерпілих.
Патрульна поліція Києва ще раз нагадує про необхідність уважності на дорозі, а також дотримання правил дорожньої безпеки для того, щоб поїздка закінчилася добре.
Нагадавши, жахлива ДТП сталася на трасі Київ-Чоп.
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