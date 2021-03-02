Частину Борщагівської вулиці в Києві перекрили до 1 вересня. Столичні ремонтники хочуть встигнути зробити все за півроку

Про це пише "Інформатор".

Київські ремонтники доріг вирішили осучаснити вулицю Борщагівську, для цього вони перекрили до 1 вересня частину вулиці. Водії автотранспорту тепер повинні взяти до уваги даний факт, оскільки рух там буде обмежено.

"Київавтодор" вирішив розпочати капітальний ремонт, що передбачає зміну дорожнього покриття на ділянці між проспектом Повітрофлотським та вулицею Гетьмана (в районі індустріально мосту) у напрямку до Борщагівки.

Починати стануть з підготовчих робіт, що включають в себе планування велодоріжок і ремонт тротуару. Решта роботи зроблять поступово, протягом півроку.

У столиці України постійно йдуть будівельні роботи, ремонтують дороги, оновлюються дороги. Відбувається це по всій території багатомільйонного міста. Хочемо запропонувати вам список, що включає всі місця, де проводяться подібні заходи.

Дану інформацію оновлюють у міру надходження.

Так, з 27 лютого по 31 травня буде обмежено рух на Індустріальному шляхопроводі, це стосується як пішоходів, так і водіїв авто.

По вулиці Милославській з 3 березня по 1 листопада також рух буде істотно обмежений.

По Нестерівському провулку (Шевченківський район) розпочнеться плановий ремонт каналізаційних колекторів, який триватиме шість місяців.

На цілий рік рух по вулиці Іллінській стане скрутним. Ремонт розпочнеться від вулиці Братської до вулиці Почайнинської (Подільський район).

Нагадавши, у Київській області сніг зійшов разом з асфальтом.

Як повідомляла Politeka, під Києвом ремонтники ремонтують дорогу цеглою.

Також Politeka писала, на Київщині поліція затримала жінку водія під амфетамінами.