У Києві хлопець вирішив зняти пранк з поліцейським, однак правоохоронці не оцінили жарту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, хлопець підбіг до авто патрульних та розмазав по обличчю правоохоронця тарілку вершків. Після цього він одразу почав тікати, однак правоохоронець його наздогнав.

"У центрі столиці поліцейські затримали хлопця за хуліганські дії", - йдеться в повідомленні.

Сам хлопець пояснив, що вирішив зняти такий пранк, щоб заробити грошей.

"Я знімав зі своїми друзями пранк на YouTube-канал, щоб заробити гроші, ну і перегляди. Я взяв тарілку святкову, насипав туди збитих вершків, і, як на Дні народження, підійшов до співробітника, привітав зі святом і тарілкою дав йому по обличчю", - розповів горе-пранкер.

Він також наголосив, що усвідомляює протиправність своїх дій.

За словами хлопця, у нього гумористичний канал, і жодних злих намірів він не мав.

Правоохоронець тим часом розповів, що хлопець підійшов, постукав по вікну і повідомив, що зараз станеться ДТП.

"І в цей момент він з-за спини наносить удар тарілкою з якоюсь білою рідиною чи вершками в обличчя. Я протираю очі, відкриваю двері, він уже біг. Почав його наздоганяти", - розповів патрульний.