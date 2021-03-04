У Києві двоє чоловіків влаштували розбійний напад на хлібний кіоск

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, зловмисники, погрожуючи ножем касиру, забрали з каси 3 тисячі гривень та втекли. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інцидент стався у Деснянському районі столиці. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що до хлібного кіоску на вулиці Каштановій зайшли двоє чоловіків у масках. Нападники погрожували продавцю ножем і забрали 3 тисячі гривень, після чого втекли з місця скоєння злочину.

"Ми з’ясували, що чоловіки після скоєння злочину пішли до ломбарду, де за відібрані гроші викупили власний мобільний телефон. Згодом оперативники встановили місце проживання правопорушників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нападниками виявились двоє братів 1977 та 1981 років народження, уродженці міста Миколаїв, які раніше не потрапляли у поле зору правоохоронців", - розповіли в поліції.

Під час обшуків вдома у фігурантів справи виявили рукавички та одяг, в якому правопорушники були на момент скоєння злочину, а також ніж, яким ймовірно погрожували касиру. Вилучене направили на проведення експертного дослідження.